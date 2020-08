"Yo estoy con la 4T, ¿por qué les extraña?": Empresaria Patricia Armendáriz

CIUDAD DE MÉXICO.- Este viernes la fundadora y directora general de Financiera Sustentable, así como consejera de Banorte, Patricia Armendáriz Guerra, cuestionó a aquellos que señalan que respaldar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador equivale a “querer hueso, o estar haciendo negocios obscuritos… Yo estoy con la 4T porque coincido y punto. ¿Por qué les extraña?”

La empresaria escribió este mensaje mediante su cuenta de Twitter e indicó que coincide con los principios de la presente gestión gubernamental.

Expuso:

De cuando a acá una empresaria como yo si está de acuerdo con los principales enunciados de la 4t o es lambisconería, querer hueso, o estar haciendo negocios obscuritos con el gobierno? Yo estoy con la 4t porque coincido y punto! Por qué les extraña?".

— Patricia Armendáriz (@PatyArmendariz) July 31, 2020

Armendáriz Guerra fue la única mexicana empresaria de la comitiva que acompañó a López Obrador en su viaje a Washington D.C. Dijo que la cena entre el mandatario tabasqueño y su homólogo Donald Trump “fue una ratificación de la confianza de la inversión privada estadounidense en México”.

En entrevista a El Economista en abril de 2019 declaró “En 1990, vivía en Nueva York, estaba terminando mi doctorado en Economía del Empleo en la Universidad de Columbia y acompañé a mis compañeros a una reunión con Pedro Aspe, quien ya era secretario de Hacienda [en el sexenio de Salinas de Gortari] ... Pedro me preguntó que hacia y a dónde me dirigía, le dije que al Banco Mundial.. Me platicó que en México había buenas oportunidades, le expresé que no quería trabajar en el sector financiero y me dijo ‘no te preocupes’”.

“En 1991, me convertí en el negociador de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en servicios financieros”, agregó.