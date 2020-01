“Yo deseo con toda mi alma saber paradero de los jóvenes”: Obrador sobre caso Ayotzinapa

Ciudad de México (GH).-El Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que no se encubrirá a nadie involucrado en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Grupo Healy le preguntó al mandatario sobre los principales obstáculos que ha enfrentado su gobierno para dar con el paradero de los normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

Hoy el mandatario sostiene una reunión con los familiares de los estudiantes en Palacio Nacional para informarles sobre los avances en la investigación.

Yo deseo con toda mi alma saber sobre el paradero de los jóvenes, dónde están, es decisión de todo el gobierno llegar a la verdad, esa es una espina que tenemos clavada; no vamos a dejar este asunto, está dedicado de tiempo completo Alejandro Encinas, todo un equipo”, dijo.

López Obrador afirmó que su gobierno realiza un trabajo profesional para llegar a la verdad en el caso de los jóvenes desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

“Yo quisiera ya tener un resultado. No es un asunto de falta de recursos, falta de voluntad, no vamos a encubrir a nadie. Había esa consideración, criterio, de que si se conocía la verdad en el caso Ayotzinapa podrían salir afectadas las instituciones. Yo dije no, al contrario, las instituciones se fortalecen si se hace justicia, una cosa son las instituciones y otra los servidores públicos”, dijo.

El Presidente afirmó qué hay que castigar a los funcionarios que resulten involucrados, pues así las instituciones se fortalecerán.