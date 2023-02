Yasmín Esquivel presentó sus pruebas y argumentos contra plagio al Comité de Ética de la UNAM

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la firma del convenio general entre la Cámara de Diputados y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el rector Enrique Graue Wichers reveló este martes que la ministra Yasmín Esquivel ha presentado oficialmente sus pruebas y argumentos contra las acusaciones de plagio en su tesis de licenciatura.

Fue el pasado 26 de enero que el Comité Universitario de Ética de la UNAM solicitó dichos documentos a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); no obstante, estableció que no era obligatoria la presencia de Esquivel, por lo que podría enviar a un representante.

Para terminar, el rector afirmó que todavía es demasiado pronto para anticipar una sanción, pues primero se deben analizar las pruebas y argumentos en contra con extremo cuidado para conocer el dictamen definitivo del polémico caso.

Por otro lado, rechazo los rumores de un supuesto enfrentamiento entre la UNAM y el gobierno Federal, los cuales surgieron tras las descalificaciones que ha realizado en presidente Andrés Manuel López Obrador en múltiples ocasiones.

No es enfrentamiento, como tal. A veces son opiniones de alguien en particular, pero no existe ningún enfrentamiento con el Estado", declaró.