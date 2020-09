"¿Ya salí yo ahí?": Señor mayor se emociona por salir por primera vez en Facebook y se vuelve viral

CIUDAD DE MÉXICO.-Un señor mayor se ha vuelto viral en las redes sociales por una tierna razón.

Según revela el portal Unotv.com, el hombre se puso muy contento cuando le tomaron una fotografía la cual le dijeron que la publicarían en Facebook.

Él se emocionó tanto por esto y dijo que estaba fascinado porque era la primera vez que alguien pondría su imagen en dicha red social.

Así ocurrió la historia:

Persona: Hoy pasó este señor por mi negocio y estaba viendo mi Facebook.

Persona: Me comenta

Abuelito: ¿Ya salí yo ahí?

Persona: Yo le contesto… No ¿por qué?

Persona: Y me comenta

Abuelito: Es que no puedo creer que salga uno ahí.

Persona: Le comento que si quería que le tomara una foto y lo subiera al Facebook. Y me dijo que sí. De verdad, hubieran visto su carita de felicidad, y sonreía mucho, y no creía que él estuviera en este aparatito, me dijo él .

Esta linda historía ha causado sensación en Internet, y han escrito muchos comentarios para saludar al señor.

Juan Padilla Campos dijo: "Es muy hermoso verlos sonreír ellos son un ejemplo de vida y sus consejos me han ayudado mucho, son gente muy bella y se merecen mucho respeto, deberíamos aprender de ellos y cuidarlos porqué no son nuestro pasado son nuestro futuro de cómo debemos ser siempre".