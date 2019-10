“Ya rescataron al patrón”: Circula audio donde piden no tirar balazos tras liberación de Ovidio Guzmán López

CULIACÁN, Sinaloa.-En redes sociales comenzó a circular un audio en el que se escucha a presuntos miembros del Cártel de Sinaloa festejando la liberación de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

Pendiente plebada, ya rescataron al patrón”, dice un supuesto sicario.

En otro audio, otro delincuente da órdenes de detener las balaceras.

“Por favor pongan atención, ya no tiren bala, ya no tiren bala, ahorita vamos a arreglar el problema, se lo pedimos de la manera más atenta a toda la plebada que ya no tiren bala, por favor”.

Estos mensajes se dieron luego de que el gobierno de México decidiera dejar en libertad al capo para preservar la seguridad de vidas inocentes en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, que fue sitiada tras su arresto.

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la decisión de su gabinete de Seguridad de liberar a uno de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán para preservar la vida de los habitantes de Culiacán, Sinaloa.

“No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas", afirmó en su conferencia matutina de medios desde el estado de Oaxaca, donde inicia una gira de tres días.

“La decisión que se tomó yo la respaldé. Se trató de un operativo que llevó a cabo el Ejército, a partir de una orden de aprehensión de un presunto delincuente. Pero como ya lo expliqué hubo una reacción violenta y se ponía en riesgo la vida de mucha gente".