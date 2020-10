“Ya no me querían”, abandonan a niño de ocho años en Iztapalapa

ESTADO DE MÉXICO.- En pijamas, con una mochila con un poco de ropa, tortillas, cereal y un chocolate, fue abandonado durante la madrugada un niño de ocho años en la alcaldía de Iztapalapa.

El pequeño Ethan Alfonso "N", fue abandonado en el cruce de las calles 3 y Carril, de la colonia San Juan Xalpa, por su papá y madrastra, supuestamente por que ya no lo querían.

Según el diario Milenio, el menor fue hallado por dos personas alrededor de las 05:00 horas, cuando estaba sentado solo en la banqueta.

Al preguntarle el motivo, escucharon su versión y alertaron a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El medio relata que el niño vivía con su padre, su madrastra y una hermana de seis años, pero que su papá ya no se sentía a gusto con él, por lo que lo abandonó durante la madrugada.

La mamá biológica se llama Adela González.

En el medio noticioso relatan que el pequeño contó lo siguiente: “Ya no se sentían a gusto conmigo, ya no me querían" contó Ethan Alfonso “N”.

Paramédicos atendieron al menor y fue traslado a la Fiscalía de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes, ubicada en Gabriel Hernández número 56, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, donde van a determinar la situación del pequeño y activar la búsqueda de sus familiares.