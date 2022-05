"Ya NO se les debe nada": Salinas Pliego aclara rumores sobre deberle las utilidades a sus empleados

Ciudad de México.- Ricardo Salinas Pliego expresó que la empresa Grupo Salinas estuvo abonando el pago del reparto de utilidades de sus empleados durante todo el año.

La tarde de este viernes Salinas Pliego desmintió los rumores sobre el adeudo del reparto de utilidades a sus trabajadores, e indicó que “ya no se les debe nada”.

Fue a través de su cuenta de Twitter que Salinas Pliego informó que la empresa estuvo abonando el pago del reparto de utilidades a sus empleados durante todo el año, donde además aseguró que a los trabajadores les llegó el abono y el cargo, por lo que no les pagará el doble.

"Ante los rumores de que no pagamos utilidades, les digo… a los empleados se les estuvieron abonando las mismas durante el año (y lo saben), ya NO se les debe nada, por eso les llegó el abono y el cargo, no les voy a pagar doble", aseguró.