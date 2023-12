Xóchitl Gálvez señala que no tendrá confianza en el TEPJF hasta "ver cómo van a actuar"

CIUDAD DE MÉXICO.- Xóchilt Gálvez, precandidata presidencial del Frente Va por México, expresó su falta de confianza en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en medio de los conflictos internos y cambios en su presidencia, por lo que aguardará a ver cómo actúan las magistradas y magistrados.

Durante una entrevista, se le consultó sobre la sucesión de Reyes Rodríguez Mondragón por la magistrada Mónica Soto en la presidencia del TEPJF, a lo que Gálvez respondió: "qué mal por el tribunal tener conflictos a sus alturas" del proceso electoral.

Te puede interesar: Tras ser designada presidenta del TEPJF, Mónica Soto se reúne con Rodríguez Mondragón

A mí en lo que hoy no me tiene es confianza, la verdad yo no tengo toda la confianza hasta no ver cómo van a actuar los magistrados", subrayó previo a una reunión con productores del campo en Teziutlán, Puebla.