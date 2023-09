Xóchitl Gálvez no descarta integración de Movimiento Ciudadano al Frente Amplio

CIUDAD DE MÉXICO.- En una reciente reunión del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, quien es la candidata presidencial de la oposición, declaró que se considera una persona "todo terreno" y está dispuesta a unir a todos los partidos opositores a Morena de cara a las elecciones de 2024, incluyendo a Movimiento Ciudadano.

La senadora del PAN afirmó que no se excluye la posibilidad de que el partido bajo la dirección de Dante Delgado, se sume a la coalición de la oposición.

Además, Gálvez reconoció que el PRD ha sido el lugar donde surgieron iniciativas de reformas sociales progresistas, que se han convertido en temas importantes que el actual gobierno federal ha tratado de adoptar como propios.

La legisladora panista señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena están molestos con ella porque rechazó su invitación para unirse a la Cuarta Transformación, y esto ha resultado en ataques contra ella desde Palacio Nacional.

Honestamente, todos los días inventan algo sobre mí, todos los días. Dicen que no soy indígena, que no soy ingeniera, que tengo empresas".

Ellos me querían en su lado, me invitaron hace seis años. Me elogiaban por ser inteligente, trabajadora y honesta. Claudia (Sheinbaum) estuvo en mi casa con Andrés López Beltrán tratando de persuadirme para que me uniera a ellos, pero yo decidí no hacerlo. No sé si eso fue lo que los molestó, pero quiero dejar claro que soy una mujer íntegra y provengo de una cultura que valora las raíces", destacó.