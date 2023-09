Xóchitl Gálvez enfrentará una operación de Estado en 2024: Zavala

CIUDAD DE MÉXICO.- La diputada federal del PAN, Margarita Zavala, expresó su satisfacción por el hecho de que la competencia por la Presidencia de la República se definirá entre dos mujeres y afirmó su confianza en que Xóchitl Gálvez desempeñará un excelente papel como presidenta de México.



De visita en el Senado, la exprimera dama afirmó en entrevista que "por un lado desde luego a mí me da mucho gusto, sí lo digo con alegría, de que por lo menos el tema de mujer neutralice si es o no se es. Sí normaliza que las mujeres podamos decir: ‘quiero ser presidenta de la República y sea eso algo ordinario y también permitirá que se discuta a partir de las ideas, de las propuestas y en ese sentido pues nos beneficiamos todas y también a todos".



La esposa del expresidente Felipe Calderón reconoció que la senadora panista lleva desventaja en la carrera presidencial porque tendrá que enfrentarse a una operación de Estado como no se ha visto antes.



Pero, también es cierto que Xóchitl tiene una fuerza ciudadana, un proceso que la legitima y además una enorme capacidad para distinguir las ideas en favor de México, de las que solo piensan en servir a un hombre, que es el caso López Obrador. (…) Estoy segura que en su momento se harán las campañas necesarias y la gente se dará cuenta dónde está el verdadero futuro de México que todos queremos, queremos un futuro donde podamos crecer, donde podamos desarrollarnos, donde podamos tener libertades, discutir todos los temas y donde la democracia sea la normalidad de todos los días, sin duda alguna será Xóchitl, en eso estaremos todas y por lo menos personalmente estaré yo impulsando con toda la certeza de que ella sería una gran titular del Ejecutivo", puntualizó.



Margarita Zavala señaló por otra parte que la decisión de Movimiento Ciudadano de no integrarse al Frente Amplio por México, "sin duda beneficia a consolidar un sistema autoritario. Yo en ese sentido me sumo a la petición de Xóchitl Gálvez de que lo mejor que le puede pasar a un país en condiciones no democráticas, que es en las que estamos viviendo, pues una oposición completa y unida".

