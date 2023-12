Xóchitl Gálvez denuncia 'acciones antidemocráticas' de la 4T en reunión con el Embajador de EU

Ciudad de México.- La precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, se reunió ayer con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, para expresar su preocupación acerca de lo que ella describió como "acciones antidemocráticas" llevadas a cabo por parte del gobierno mexicano durante el proceso electoral de 2024.

Durante una entrevista previa a su encuentro con diversos grupos sociales en la sede del Partido Acción Nacional (PAN), Gálvez señaló al diplomático norteamericano los ataques que ha enfrentado y su inquietud acerca del posible involucramiento del crimen organizado en los comicios electorales.

Le dije básicamente que estaba sufriendo un ataque poco democrático del gobierno, porque no era que sólo me atacan a mí, apoyan a un tercer candidato para que me ataque y eso no es democrático. Yo sí, le dije: volteen a ver lo que está pasando en México y mi preocupación de la participación del crimen organizado en las elecciones”, declaró Gálvez.