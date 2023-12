Xóchitl Gálvez acusa a Samuel García de tener en una “absoluta ingobernabilidad” a Nuevo León

NUEVO LEÓN.- Xóchitl Gálvez Ruiz, la precandidata conjunta del PAN, PRI y PRD para la Presidencia de la República, señaló al gobernador de Nuevo León, Samuel García, de sumir a ese estado en una total falta de gobernabilidad debido a su actitud irresponsable e inmadura al no fomentar el diálogo y el acuerdo con los partidos en el Congreso estatal.

Durante una entrevista durante su estancia en Nuevo León, la candidata presidencial expresó la importancia de poseer habilidades conciliatorias para gobernar, pues nunca se contará con la mayoría absoluta.

Enfatizó que es evidente que el Congreso estatal es la única entidad con la facultad para designar a un gobernador interino. Sin embargo, comparó al mandatario estatal con su "jefe de campaña, Andrés Manuel López Obrador", sugiriendo que ambos tienen la costumbre de no respetar la Constitución.

“Les encanta violar la ley”, señala Gálvez

Hoy el presidente es el jefe de campaña de Samuel y de Sheinbaum, la verdad a ambos les encanta violar la ley, ambos no respetan la Constitución, por eso se entienden los dos”, aseguró.

Indicó que es grave que el gobernador no respete la Constitución. “La Constitución es muy clara: quien elige al gobernador sustituto, interino, es el Congreso. Y ahí no tiene mayoría. Si bien es cierto a él lo eligieron los habitantes de Nuevo León para ser gobernador, hay diputados del PRI, hay diputados del PAN que fueron elegidos por los ciudadanos también para tomar esas decisiones. Entonces a mí me parece que el gobernador pretende gobernar un país y ni siquiera puede gobernar su estado”, señaló.

Xóchitl Gálvez insistió en que lo que pretende Samuel García al competir en las elecciones presidenciales es atacar al frente opositor para beneficiar a Morena.

Prueba de ello, señaló, es que solicitó licencia para ausentarse del cargo sólo seis meses, porque sabe que va a perder y quiere regresar a la gubernatura.