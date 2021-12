Viven mujeres migrantes odisea por lograr el “sueño americano”

CIUDAD DE MÉXICO GH.- Mientras una mujer se cepilla su cabellera larga, otras dos se depilan y maquillan, así pasan un pequeño rato, tres jóvenes de Honduras en la Casa del Peregrino en la alcaldía Gustavo A. Madero, tras un largo viaje con la caravana migrante, que les ha costado esfuerzo, lágrimas, sudor y sobre todo su salud, pues saben que la Ciudad de México no es ni la mitad de su camino para cumplir el “sueño americano”.

“Llegar a Estados Unidos es un sueño, que pronto lo vamos a hacer realidad”, coincidieron Ingrid Abigail, Alison Hernández y Elizabeth Hernández quienes tienen como objetivo el llegar a la “tierra prometida” para trabajar duro y de esta manera ayudar a su familia económicamente.

Para Ingrid, quien no cuenta con sus padres, pero tiene más familia a quienes tiene que apoyar, el recorrido con la caravana migrante ha sido un calvario, ya que fue atropellada en el estado de Puebla el pasado miércoles 8 de diciembre, pero pese a eso, no abandona sus intenciones de llegar a Estados Unidos.

Te puede interesar: Migrantes centroamericanas darán a luz a sus hijos en México

“Fui agredida. Me atropellaron el pasado miércoles. Una camioneta pasó encima de mi pie y me lo lastimaron, fui trasladada a un hospital de la Ciudad de México, no sé cómo se llama el hospital. Perdí mis maletas, mi ropa, mis papeles, ya no tengo nada con que me puedan identificar”, narró la hondureña a Grupo Healy.

Mientras que para las hermanas Alison y Elizabeth, las cosas han sido un poco más fáciles, ya que viajan a lado de sus padres que las hacen sentir tranquilas y protegidas.

Peligros para las mujeres

Como miles de personas, estás mujeres intentan cruzar el peligroso país que a diario tiene feminicidios, sin ninguna consideración de género, rogando para que puedan cumplir su sueño de una vida digna sin ningún problema.

En la Casa del Peregrino no hay una división entre hombres y mujeres, todos dormimos juntos, hasta el momento no hemos recibido ningún abuso por parte de alguna autoridad o por parte de algún compañero", señalaron las hondureñas, quienes aún no tienen fecha para seguir su odisea.

A su llegada a la capital del país, las mujeres de la caravana migrante recibieron toallas sanitarias, papel de baño y ropa para cambiarse, así lo señalaron las tres hondureñas.

Migración crea problemas mentales

De acuerdo con información de Voz Pro Salud Mental CDMX, los migrantes desarrollan problemas emocionales y mentales al dejar forzosamente su lugar de origen, particularmente las niñas y niños al no estar cerca de su familia en especial en esta Navidad. Algunos de los síntomas son ansiedad, depresión y shock postraumático, señala la organización.

En la actualidad, el número de personas que viven en un país distinto a su lugar de nacimiento es mayor que nunca.

Si bien, muchas de ellas emigran por elección, otras lo hacen por necesidad, en la búsqueda de mejorar su situación económica, oportunidades laborales o por situaciones de pobreza, violencia, violación de derechos humanos, entre otros factores.

DATO

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el número de refugiados y desplazados en el mundo superó los 80 millones de personas a mediados del 2020.