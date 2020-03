Vitamina C no funcionan contra el coronavirus: López Gatell

CIUDAD DE MÉXICO.- En conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, informó que ni los cubrebocas ni la ingesta de vitamina C funcionan para evitar contraer coronavirus.

El Imparcial preguntó si las compras de pánico como uso de vitaminas C sirven para evitar la propagación del COVID-19.



López Gatell señaló que la compra de pánico como comida, vitaminas, medicamentos, cubrebocas, etcétera, no conviene porque están empujadas por la especulación comercial.

El que fabrica cubrebocas, quiere hacer su agosto con los cubrebocas, el que fabrica desinfectantes, quiere hacer su agosto con los desinfectantes”, argumentó.

“La vitamina C, es un producto que comúnmente se asocia con la idea de que protege de las infecciones respiratorias. La vitamina C tiene un papel en los mecanismos del funcionamiento de los sistemas inmunes, ayuda a que funcione bien.



Destacó que en general si uno está bien alimentado, si una persona come frutas y verduras ricas en vitaminas C su sistema inmune estará facilitado, “pero eso no quiere decir que lo va a proteger”.

Sin embargo, mencionó que hidratarse sí puede prevenir.

“Todos debemos de beber dos litros de agua al día. Pero tampoco es una vacuna, ni una protección especifica”.

López Gatell reiteró que todas las personas tenían que estar atentos a los síntomas y acudir al médico en caso de presentar alguno.