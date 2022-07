Viruela del mono: ¿Tienes marca en el brazo de vacuna? ¡Podrías estar protegido!

CIUDAD DE MÉXICO.- Si tienes una marca en tu brazo por vacunación también podrías tener protección ante el brote de viruela del mono por el que la OMS ha declarado estado de alerta mundial; mientras en México se han reportado más de 50 casos.

A pesar de que actualmente no exista un tratamiento antiviral aprobado contra la viruela símica o del mono, la CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos) informó que la vacuna contra la viruela común puede también brindar cierta protección contra la variante símica, ya que comparten características genéticamente similares, aunque eso no asegura totalmente que no haya contagios, pero si se presentarían síntomas más leves.

La vacuna contra viruela fue una de las que causó una cicatriz en la parte superior del brazo en muchos mexicanos desde edad temprana. No obstante, la razón de esa marca proviene de la singular aguja que se usa para introducir la dosis: una aguja bifurcada.

EU, Reino Unido y Europa han aprobado el uso de la vaunca Jynneos, conocida también como Imvamune o Imvanex, como medida de protección contra la infección de la viruela del mono.