Virtuales o presenciales continuarán "Las Mañaneras": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Virtuales o presenciales, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no dejará encabezar sus conferencias de prensa mañaneras porque tiene que informar a la gente y debe "contrarrestar" las noticias falsas y el alarmismo.



En Palacio Nacional, el mandatario fue cuestionado sí luego de que se confirmó un caso de Covid-19, de un funcionario de la Secretaría de Salud en la conferencia de las 19:00 horas del pasado 20 de abril, modificaría el formato de sus "diálogos circulares".



Yo se los dejo a ustedes, vamos a decidirlo entre todos… Sí se puede deliberar sobre el tema y es mandar obedeciendo, ustedes díganme cómo quieren", dijo el mandatario a los representantes de los medios de comunicación.



El titular del Ejecutivo consideró que las personas mayores (reporteros) sí deben de dejar de acudir a los eventos matutinos.



"Los extrañamos, pero que se aguanten porque sí, son más vulnerables, muy inteligentes los que vienen aquí, los adultos mayores, mucho muy inteligentes, en eso pueden ganarles a los jóvenes, pero ahora por esta circunstancia es mejor que se cuiden".



El presidente aseguró que la gente necesita tener información, como por ejemplo el programa de crédito para que sepan quienes ya tienen en su cuenta el dinero.



"O sea, esto nos sirve para eso, y para muchas otras cosas, pero también para contrarrestar las noticias falsas, el alarmismo. Vi una portada de una revista ayer, ¿será cierto?, de una revista, Proceso. A ver, ¿no la pones?, No, no, no. Si viviera don Julio (Scherer) se volvería a morir", señaló.



Y agregó: "¿Saben por qué lo hago? Se enojan mucho conmigo, pero siempre digo lo que pienso y también lo digo con todo respeto, es Alarma, aquella revista de los tiempos de mis paisanos los Pagés, que tenían Alarma, pero tenían Hoy, Siempre".



El presidente refirió que en la portada del semanario se ve una imagen de personas metiendo un cuerpo a un crematorio.



"Y me van a decir que es censura. No, y ofrezco disculpas, pero no lo puedo omitir. Ahora sí, rienda suelta al análisis. Está bien, es libertad de expresión por encima de todo, sin escrúpulos morales, sin ética. Y yo no censuro nada, nada, nada, prohibido prohibir, pero sí hay que debatir todo esto".