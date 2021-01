Viralizan predicción de Anabel Hernández sobre caso Cienfuegos

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace un par de meses, Anabel Hernández, periodista mexicana, habló con Julio Astillero sobre el caso del general Salvador Cienfuegos, cuando se anunció su vuelta a México desde Estados Unidos para ser enjuiciado por los delitos contra la salud, lavado de dinero y supuesto vínculos con cárteles del narcotráfico.

Hernández aseguró que quedaría impune, pues declaró que "las instituciones en nuestro país no funcionan".

No se preocupe señor Cienfuegos, casi casi le pedimos una disculpa y vayan ustedes a casa. Ojalá me equivoque, pero por desgracia no creo que sea así, ese es mi pronóstico de lo que sucederá y muchos pagarán los platos rotos por esto", declaró Hernández en el video.