Viralizan forma de escapar de secuestro en auto

CIUDAD DE MÉXICO.- Esta semana en Facebook se popularizó una publicación en la que la usuaria Aracely Bernal da un consejo útil para quienes atraviesen la situación de ser secuestrados dentro de un automóvil.

La sugerencia se debe al creciente aumento de incidentes de privación de la libertad, principalmente en taxis y apps para viajes. En ella se lee que en principio es bueno cerciorarse que la puerta no tenga seguro para niños para que sea posible abrirse desde dentro en caso de emergencia.

Tal vez haya mejores maneras de defenderte en un secuestro pero por lo menos si tienes la necesidad de romper el vidrio por alguna emergencia ya saben como — ������������ ������������ (@a_ntoniolozano) October 20, 2019

El segundo punto es que el respaldo para colocar la cabeza en los asientos de enfrente (conductor y copiloto) es abatible al jalar los tubos y con él se puede romper el vidrio desde el interior en caso de no poder abrir la puerta para escapar.

Vi esto en fb y me pareció necesario que más gente tenía que saberlo pic.twitter.com/CaFvQ9NNF0 — ������������ ������������ (@a_ntoniolozano) October 19, 2019

En Twitter, Antonio Lozano compartió la información y varios tuiteros hicieron la prueba, no obstante aseguraron que el método no es tan práctico y el vidrio no se rompe tan fácil e incluso explican que la forma de quebrar el cristal no es golpear con el "descanso para la nuca" sino que la manera correcta es hacer palanca con los tubos, que de igual manera toma algo de tiempo, además de que solo modelos recientes de vehículos cuentan con ese tipo de respaldos.

La lógica no dice que golpees el vidrio con las puntas pero en realidad tienes que encajar la punta en la base del vidrio con la puerta y hacer palanca para romperlo. pic.twitter.com/gUzAwS7Eky — Leo (@leo11x) October 19, 2019

Al respecto, autoridades han recomendado durante secuestros en automóviles medidas como no dar información, mantener comunicación con una persona cercana para tener referencias y grabar en medida de lo posible lo que suceda ya sea en audio y video.