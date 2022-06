CIUDAD DE MÉXICO.- Violadores y feminicidas de Brenda, niña de 4 años, eran sus propios vecinos.

Así lo reveló su abuela María, la tarde de este miércoles 29 de junio, en una entrevista con Canal 13 de Puebla, durante el velorio de la niña de 4 años de edad. La mujer, quien aseguró que siempre llevará a su nieta en el corazón, pidió justicia y castigo para los responsables.

María dijo que confía en el Gobierno del Estado y aseguró que lo que está viviendo su familia no se lo desea a nadie.

Nosotros confiamos en el señor gobernador, yo sé que no nos van a dejar solos, es una tragedia muy grande lo que pasó y nosotros confiamos en el señor gobernador. No le deseamos esto a nadie porque es un dolor muy grande, escuchábamos que pasaba esto en otros lados, por aquí no, pero nunca supimos que a nosotros nos iba a pasar esto", dijo con voz cortada.