TEPALCATEPEC.- Vinculan al CJNG a la privación de cinco personas en Tierra Caliente.

Apenas festejaba sus 68 años de edad cuando un empresario agricultor fue privado de su libertad junto a tres personas más –entre ellos, un adolescente de 13 años de vida- por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación en la localidad de La Bocanda, ubicada entre los municipios de Tepalcatepec, Michoacán.

La madre de dos de las víctimas pidió a las autoridades que los rescaten, ya que aseguró, son gente de bien y que solo se dedican al trabajo en el campo.

La señora de 75 años de edad –de quién se omite su nombre por seguridad-, tiene, ya con este hecho, tres hijos desaparecidos; uno desde hace cuatro años y otros dos apenas del 24 de diciembre a la fecha.

Del otro (hijo) ya tiene más de cuatro años y yo sé que ya no existe, pero de estos (dos hijos) sí, yo tengo la fe en Dios que me los traigan y que Dios les toque el corazón (a los criminales) y me los regresen. Todo lo que tengo son mis hijos; es todo lo que yo tengo, porque mi casa me la quemaron en La Bocanda", platicó.