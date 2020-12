Vinculan a proceso a alcalde de Cuernavaca por extorsión a empresario

CUERNAVACA, Morelos.- El presidente municipal de Cuernavaca, Francisco Antonio Villalobos Adán, surgido de Morena, fue vinculado a proceso por su presunta coautoría en el delito de cohecho cometido a través de inspectores en agravio de dos empresarios a quienes solicitaron 200 mil pesos para permitir la operación de su negocio, un autocinema.

Villalobos Adán, conocido como “Lobito”, libró la prisión preventiva porque llevaba consigo un amparo federal que lo protege contra cualquier orden de aprehensión, y le permite continuar con sus funciones al frente de la comuna.

La vinculación a proceso también fue dictada contra el subsecretario de Protección Civil, Gonzalo Barquín Granados, de corte exmilitar, acusado del mismo delito, a quien el juez de la causa le ratificó la presión preventiva por lo que continuará en el penal de Atlacholoaya, situado al sur del estado. Con este acuerdo del juez, Villalobos Adán se convierte en el primer alcalde de Cuernavaca en ser vinculado a proceso por el delito de cohecho.

El juez de control y juicio oral, Edie Sandoval Lomé, destacó que todas las pruebas que documentó la Fiscalía Anticorrupción fueron suficientes para vincular a proceso a ambos funcionarios porque, en su opinión, es ilógico la actuación de las autoridades municipales ya que ponen obstáculos al desarrollo del sector empresarial cuando su función debería ser ayudar a la ciudadanía.

De los hechos se informó que el pasado 17 de julio, el alcalde Antonio Villalobos y el empresario Cristhian Contreras tuvieron un encuentro afuera del ayuntamiento de Cuernavaca, donde presuntamente el funcionario le dijo que se reportara con él porque no le habían autorizado la licencia de funcionamiento para la operación de su negocio, el autocinema denominado Autoexplanada Cuernavaca.

Posteriormente, el 21 de julio, Villalobos Adán declaró a la prensa que el establecimiento sería clausurado porque no contaba con licencia de funcionamiento, pero el consejero jurídico, quien participó en calidad de testigo, dijo ante el juez que el predio donde se realizaron eventos de autocinema carecía de licencia de uso de suelo, de construcción y de funcionamiento, y aunque afirmó que solo tenía el visto bueno de Protección Civil para operar un día, no pudo explicar por qué se le otorgó ese permiso, que no lo considera en Bando de Policía y Buen Gobierno.

En la audiencia, la defensa de los funcionarios municipales presentó diversos testigos, pero el juez declaró que sólo corroboraron los datos de prueba presentados por la Fiscalía y además, dijo, “es evidente que fueron preparados para declarar a favor” porque hubo contradicciones en sus dichos, al ubicar en modo, tiempo y lugar al alcalde, el día en que presuntamente pidió a las víctimas que se "reportaran" económicamente con él para que pueda operar su negocio.

Además, el juez expuso que las autoridades del Ayuntamiento de Cuernavaca no siguieron lo que señala el Bando de Policía y Buen Gobierno de Cuernavaca para realizar la clausura del negocio.

De acuerdo con los datos relacionados con la causa penal, JC/874/2020, presuntamente, el pasado 17 de julio, dos hermanos empresarios, propietarios de un predio ubicado en calle Río Lerma de Vista Hermosa, dónde tenían el autocinema, se encontraron al edil y éste les dio a entender que tenían que darle dinero para poder seguir operando su negocio.

En un encuentro posterior, presuntamente el subsecretario de Protección Civil les solicitó la cantidad de 200 mil pesos a nombre del presidente de Cuernavaca, para dejarlo abrir su negocio.

En diversas ocasiones, personal del Ayuntamiento acudió al negocio amagando a los empresarios con clausurar su negocio, por lo que el afectado decidió iniciar una denuncia.

Al final de la audiencia, el empresario Cristhian Contreras se dijo satisfecho por la determinación del juez, señaló que hay justicia para Cuernavaca porque vinculó a proceso al alcalde Antonio Villalobos, y llamó a la ciudadanía a denunciar los actos de corrupción ya que los propios inspectores dieron a conocer situaciones en las que el ayuntamiento cobra hasta a los vendedores de productos que venden en la calle con carretillas.