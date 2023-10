Viggo Mortensen presenta su película "The dead don´t hurt" en el Festival Internacional de Cine de Morelia

MICHOACÁN .- Dentro del marco de actividades que se realizarán en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), la película "The dead doon´t hurt" del actor estadounidense Viggo Mortensen, fue proyectada, el intérprete hizo mención de que en el festival, ha tenido la fortuna de apreciar lo que más le gusta del cine, lo cual es la "colectividad".

Yo diría que en general, y también específicamente de persona a persona, lo que más me afectó y me ayudó (en el proceso de hacer la película) fue que a un grupo bastante grande de personas que no conocía les gustara esta cosa que escribí en el encierro en mi cuartito de Madrid en 2020”. Fueron las palabras de quien le dio vida en la pantalla grande a uno de los personajes del escritor J.R.R. Tolkien.