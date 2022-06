Video viral: Joven se pone insecticida en el cabello tras confundirlo con spray fijador

CIUDAD DE MÉXICO.- Una mujer se confundió mientras se peinaba y terminó poniendose insecticida en el cabello, el video se volvió viral en redes sociales.

El video compartido en l a cuenta de TikTok @alexiagarcia96, muestra a la joven peinsandose y tomando una botella de aprarente spray fijador, tras ponserse el producto en el cabello puso cara de sorprendida, aquello era en realidad insecticida.

Explicación, son casi del mismo color, no me juzgen, osea, me voy a quedar calva" aseguró la joven en su video de TikTok.