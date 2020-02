Video exhibe a presuntos miembros del Cártel del Noreste extorsionando a viajeros

NUEVO LAREDO, Tamaulipas.- La impunidad con la que presuntos integrantes del Cártel del Noreste (CDN) extorsionan a paisanos y viajeros foráneos que cruzan por esta frontera fue exhibida en un video inédito.



Aunque es una zona presuntamente vigilada por fuerzas estatales y federales, las imágenes muestran cómo los criminales detienen impunemente a connacionales, que habrían entrado a México por el puente internacional Número Dos o Juárez-Lincoln.



La vía es el paso preferido de paisanos y compradores de estados vecinos, principalmente de Nuevo León, para internarse al País por el Bulevard Colosio y luego tomar la carretera a Monterrey.



El tramo de 10 kilómetros se ha convertido en una "minita de oro" para los delincuentes que detienen a los automovilistas y les exigen "cuotas de protección" que van de los 500 dólares a 3 mil dólares, según testimonios de afectados.



Pese a las reiteradas denuncias de los ciudadanos, negada por autoridades, la práctica no para y afecta a las personas con vehículos con placas foráneas, quienes presuntamente son señalados

desde la aduana por cómplices.



El video de 1 minuto y 23 segundos, tomado desde el interior de la camioneta, documenta por primera vez cómo un supuesto miembro del CDN extorsiona a paisanos, en este caso dos hombres que acababan de entrar al País, presuntamente la noche del jueves, y fueron parados en el Bulevard Colosio.

-¿Qué ped... aquí? -pregunta el copiloto al conductor de la camioneta que traería placas de Estados Unidos.-Son la maña -contesta el chofer en referencia al sobrenombre que reciben los integrantes del narco.Tras frenar la unidad, en un aparente retén, se acerca un sujeto con una linterna iluminando el interior y presentándose como operador del CDN, cártel que fue fundado por ex miembros de los Zetas.-Viejo, ponle en parking -dice el delincuente. -, padre. Guárdame el teléfono porque no te lo quiero quitar.-Ok, es que tenemos el mapa -responde el conductor.-Hay que pagar mil dólares aquí pa' la maña.- señala el criminal refiriéndose a un "salvoconducto" para los paisanos.El conductor empieza a contar billetes y le entrega hasta completar unos 300, y le pide que le deje para la gasolina, que no tiene más porque pagó impuestos en la garita del puente internacional.-(La cuota) es para la protección de ustedes, viejo. Ayúdale tú, viejo, también -dice el extorsionador.-Es que ya no teníamos en efectivo. Allá pagué los impuestos -revira el conductor.El extorsionador recibe una llamada y pregunta: "Échale pa'" y "¿Qué rollo?"-Es que nomás traía 300 -señala el conductor.-reitera el criminal.-Déjame ver si alcanzo aquí. Espérame -contesta el chofer para luego terminar el video.

El puente internacional tiene vigilancia de militares, agentes federales, de oficiales de la Aduana y de Migración, mientras que la Policía Estatal debe vigilar la zona urbana.



Los conductores que salen de pagar impuestos inmediatamente son identificados por "radieros" o "halcones" desde la aduana que avisan a criminales en camionetas para que detengan a los viajeros y les exijan cuota.