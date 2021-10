Video: Conductor y pasajeros frustran robo a combi en Edomex

CIUDAD DE MÉXICO.- En el grupo de facebook 24 Edomex compartieron la gragación de una cámara de seguridad que logra captar el momento exacto donde un conductor y los pasajeros de una combi frustran un intento de asalto.

En los primeros segundos del video se logra ver como algunos de los pasajeros están platicando entre sí, sin saber lo que les esperaba unos instantes.

El chofer se detiene para recoger a una persona, pero este no se sube, desde abajo comienza a gritar "cámara chofer, no te me arranques o te ponen en tu p**** madre".

El asaltante al mismo tiempo que comienza a tronar los dedos les pide a todos que le entreguen sus pertenencias "celulares y carteras rápido rápido" se escucha antes de que el chofer arranque la unidad y los pasajeros empujan al delincuente que finalmente se suelta mientras un hombre cierra la puerta.

Una de las pasajeras comienza a gritar "agáchense, agáchense" la usuaria mencionaba que el asaltante traía arma luego rectifica a modo de pregunta "no, que si traía arma" pregunta.

Al final se puede escuchar como dos de los pasajeros piden a los demás que se tranquilice "no paso nada" aseguran.