Víctor Trujillo: Estefanía Veloz llama conservador, falso feminista y falso epidemiólogo a Brozo

CIUDAD DE MÉXICO.-Estefanía Veloz llamó falso feminista y falso epidemiólogo a Víctor Trujillo, quien la hace del payaso Brozo.

En su segmento del Canal 11, De Buena Fe, la defensora por los derechos de la mujer, comentó que "Trujillo ignora que en México la vacunación contra la Covid-19 se convirtió en prioridad de salud pública".

"Es por eso que todas las personas tendrán el derecho a este beneficio (vacuna) y sin condicionamientos de ningún tipo. Tal vez su precepción está subordinada a un anhelo de retorno a esos tiempos de régimen corrupto. Como sea, en los 35 años que lleva haciendo televisión nunca se le había visto actuar de tal mala fe para ganarse una risa enlatada".

Es difícil hacer un ranking de la mala fe de los reaccionarios, pero en los primeros lugares sin duda está el payaso @V_TrujilloM, conocido también como @brozoxmiswebs@EstefaniaVeloz nos cuenta su animadversión contra el proyecto de transformación que encabeza @lopezobrador_ pic.twitter.com/SU1V3E0cBb — De Buena Fe (@DeBuenaFe11) December 30, 2020

Ante estos comentario Brozo dijo:

"Ufff! Qué gran cierre del año me ha regalado la vida. Algo habré hecho medianamente bien, para merecer una pieza editorial en uno de los espacios preponderantes de la que fuera alguna vez, la televisión educativa y cultural de mi país. Mil gracias por tan alta distinción".

Hace unas semanas, Trujillo insultó con grosería al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su papel de “Brozo” agredió con palabras altisonantes a AMLO al decir que no le parece que no haya vacunas contra la Covid-19 en el sector privado.

"Seamos claros, como gobierno la pandemia les quedó grande, y muy probablemente la vacuna les va a quedar enorme. En este momento, el más improtante para la humanidad de las últimas décadas, no se les vaya a ocurrir jugar con la desesperación de las personas", comentó.

Agregó:

"Acuérdate, Andrés, no eres Dios, no eres el hijo del hombre, eres un pin#$%che presidente que, o nos sirve, o no sirve, pa ni madres".

Trujillo trabaja para el portal Latinus, junto a Carlos Loret de Mola.