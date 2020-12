VIDEO: Victor Trujillo “Brozo” insultó con groserías a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-Victor Trujillo en su papel de “Brozo” insultó con groserías al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al decir que no le parece que no haya vacunas contra la Covid-19 en el sector privado.

"Seamos claros, como gobierno la pandemia les quedó grande, y muy probablemente la vacuna les va a quedar enorme. En este momento, el más improtante para la humanidad de las últimas décadas, no se les vaya a ocurrir jugar con la desesperación de las personas", comentó.

Agregó:

"Acuérdate, Andrés, no eres Dios, no eres el hijo del hombre, eres un pin#$%che presidente que, o nos sirve, o no sirve, pa ni madres".

Trujillo trabaja para el portal Latinus, junto a Carlos Loret de Mola.

“Acuérdate Andrés, no eres dios”: Victor Trujillo “Brozo” insultó con palabras altisonantes a AMLO pic.twitter.com/7Xtpc3wm4Q — EnlaceCiudadanoNoticias (@EnlaceC_Mx) December 13, 2020

Recientemente se dio a conocer que el dueño de Latinus, pertenece a Miguel Alonso Olamendi, quien en el pasado fue colaborador del gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo.

Latinus es una plataforma digital que se lanzó en los primeros meses de este año y desde su fundación se han visto muchos reportajes en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Una cuenta de Twitter reveló también que la empresa dueña de Latinus tenía un contrato de 79 millones para el aeropuerto de Texcoco, que el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió cancelar.

"¿Y adividen quién tenía un contrato por 79 000 000 para el NAICM? SI, BCG Consulting, la empresa que es la dueña del portal Latinus donde trabajan Brozo y Loret", dijo @alexaesl.

El tuitero dijo que Latinus esta registrado a nombre de BCG Consulting, y fue esa misma compañía quien gestionó los contratos de Galilea Montijo y Luis García Posti para trabajar en dicho portal.

El apoderado legal de BCG (Boston Consulting Group México) es Roberto Arochi Escalante, quien, según revela, es presidente de la Comisión de Propiedad Intelectual de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin).

La Concamin es un organismo de representación empresarial.

Además, señalan que Arochi también es el apoderado de Nacional Monte de Piedad.