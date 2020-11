Víctor Manuel Jiménez, periodista de Celaya desaparecido desde hace 9 días

GUANAJUATO, Guanajuato.- El periodista Víctor Manuel Jiménez Campos se encuentra desaparecido desde hace 9 días en Celaya, sin que a la fecha la autoridad estatal haya generado una ficha para su búsqueda, informó Verónica Espinosa, integrante del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato.



La desaparición de Víctor Manuel fue denunciada ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por sus familiares el pasado miércoles, quienes decidieron difundirlo en las redes sociales al no ver resultados de la autoridad.



Víctor Manuel Jiménez Campos, reportero de medios digitales y cobertura de eventos policiacos, salió de su domicilio el 1 de noviembre para asistir a un partido de béisbol en la comunidad de Elguera, de Celaya.



"Sabemos que su esposa presentó una denuncia ante el Ministerio Público el miércoles y que desde entonces se supone que lo están buscando. Nosotros no teníamos ninguna información, ni de la fiscalía, de que había un periodista desaparecido; me parece muy grave que ni siquiera en el Consejo Estatal de Protección hayamos tenido esa información de parte de la fiscalía, que no haya una ficha de búsqueda".



Dijo que la familia de Víctor Manuel perdió el miedo y ha solicitado al gremio que difunda esta ficha de búsqueda para ayudar a la localización del compañero.



Ante el silencio que mantuvo la FGE, Verónica Espinosa señaló que el gremio periodístico no va a permitir un ocultamiento, ni se va a permitir que ni el periodista Israel Vázquez, asesinado cuando ejercía su labor en Salamanca, ni nadie más sea un número más ni una carpeta de investigación sin resolver, "estamos la verdad hartos de eso".



Destacó que en el Consejo Estatal de Protección su trabajo es presionar y aplicar una ley por la que los periodistas lucharon mucho, por garantizar una responsabilidad de las autoridades de los tres niveles y por tener una voz y una participación del gremio en exigir ese cumplimiento de esas responsabilidades.



"Por eso insisto en que aquí, frente a la Presidencia municipal de Salamanca, tenemos que decir que ni en Salamanca ni en el estado ni en el país ninguna autoridad puede evadir su responsabilidad en responder por la vida de las y los periodistas".



Destacó la urgencia de repensar las coberturas periodísticas, y reaprender las medidas de seguridad que en el estado, en Salamanca y en el país deben tomar las y los periodistas para hacer su trabajo. Dijo que los dueños de los medios de comunicación tienen la responsabilidad de garantizar las coberturas seguras de los reporteros.



"De nuevo lo digo, a las autoridades, al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, a la alcaldesa de Salamanca Beatriz Hernández… A cada uno de los presidentes municipales que siguen siendo en gran medida los principales agresores de las y los periodistas en Guanajuato y en el país y al gobierno federal".



Denunció que la Guardia Nacional no ha garantizado evidentemente la seguridad para la cobertura periodística, como fue evidente ayer con el ataque al periodista Israel Vázquez Rangel, privado de la vida cuando cumplía con su labor.