Vicente Fox tuiteó video de supuesta inundación en el AIFA

Ciudad de México - En las últimas horas, ha surgido controversia en las redes sociales debido a un video compartido por el ex presidente de México, Vicente Fox Quesada, en su cuenta de Twitter. El video en cuestión mostraba una aparente inundación en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), acompañado de comentarios críticos sobre el supuesto desperdicio de dinero.

Nuestro dinero a la calle, hundido en agua”, escribió el ex mandatario en su publicación.

NUESTRO DINERO A LA CALLE HUNDIDO EN AGUA !! pic.twitter.com/gQR2C6V4BI— Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) August 27, 2023

Sin embargo, rápidamente se identificó que las imágenes no correspondían al AIFA, sino que eran de otra terminal aérea ubicada en Alemania. Los usuarios de redes sociales señalaron la falta de verificación por parte de Fox antes de compartir el video, lo que generó críticas y cuestionamientos sobre su responsabilidad en la difusión de información no verificada.

El equipo de investigación del periódico El Universal realizó un seguimiento de la situación y confirmó que las imágenes compartidas por Vicente Fox eran, de hecho, del aeropuerto de Frankfurt en Alemania. Según informes de la agencia AFP y las autoridades alemanas, fuertes lluvias habían provocado la acumulación de agua en la pista de aterrizaje.

"Pésimo de su parte que antes de compartir este video no haya tenido el más mínimo interés en verificar si era real o no. Ese no es el AIFA." "¿Ya estás comparando el AIFA con los aeropuertos alemanes? Jaja. No cabe duda de que eres lo más ridículo y representativo de la oposición. No entiendo cómo un señor tan tonto pudo haber sido presidente." Critican algunos usuarios.

