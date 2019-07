Fox entregó ciudadanía personalmente a Zhenli Ye Gon

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente Vicente Fox fue quien personalmente le entregó la ciudadanía mexicana al empresario farmacéutico Zhenli Ye Gon, acusado de narcotráfico.

El 3 de febrero de 2003, Fox entregó la carta de naturalización, en una ceremonia realizada en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), cuyo titular era Luis Ernesto Derbez, tras la renuncia de Jorge Castañeda.

El otro testigo de la entrega de la carta a Ye Gon fue el entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel.

La carta de naturalización de Ye Gon fue aprobada y expedida por la SRE el 11 de noviembre de 2002 cuando el titular de la dependencia era Jorge Castañeda.

Zhenli Ye Gon fue colocado junto al cantante Francisco Céspedes, quien también recibió la ciudadanía mexicana.

Este día el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó una investigación para determinar el paradero de la fortuna que le fue decomisada, en 2007, al empresario mexicano de origen chino, acusado de comercializar con acetato de pseudoefedrina ilícitamente.



"Ordené que me hicieran una investigación hasta donde se pueda, imagínese que el Presidente de México no sepa dónde quedó el dinero".



"Ahora que mandé investigar sobre la condonación de los impuestos, sólo se pudo de Calderón para acá, lo demás desapareció la información, me imagino que debe estar en los archivos del Congreso, pero es un trabajo de investigación mayor".





El 15 de marzo de 2007, fueron hallados 207 millones de dólares en una casa de Zhenli en Lomas de Chapultepec, lo que constituye hasta hoy el mayor aseguramiento de dinero en efectivo en la historia del crimen organizado.