Verificación vehicular en la CDMX: Cuántas veces deberás verificar tu auto este 2020

CIUDAD DE MÉXICO.-Los vehículos con placas de la Ciudad de México sólo verificarán una vez durante 2020, confirmó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo; con ello, los que ya realizaron su trámite no tendrán que hacerlo para el siguiente semestre.

Detalló que este jueves se reuniría con el equipo de la Secretaría del Medio Ambiente y la próxima semana se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19 sólo los vehículos con engomados amarillo y rosa pudieron hacer su trámite de verificación, el resto se quedó en espera.

Para realizarlo la Secretaría de Movilidad informó que una vez que concluya la contingencia se habilitarán las actividades para las personas que deban hacer trabajo comunitario, pues el titular de esta dependencia, Andrés Lajous, afirmó que las fotocívicas siguen activas.

Este domingo, la Secretaría del Medio Ambiente mexiquense informó que sólo habrá un periodo de verificación para los vehículos emplacados en la entidad. Por ello otorgará una constancia que tendrá vigencia hasta su próximo periodo de verificación en el primer semestre de 2021.

No obstante los vehículos que no cumplan con la verificación se harán acreedores a la multa, correspondiente a 20 veces el valor UMA, equivalente a mil 737.60 pesos, incluyendo los vehículos con terminación 5 o 6 que no realizaron el trámite en enero y febrero.

El Estado de México recordó que se mantiene el Hoy No Circula para vehículos con engomado 0 y 00, para evitar que la gente salga de sus casas y evitar contagios.