Ventiladores para pacientes con Covid podrían tardar hasta 7 meses: Encore Health

CIUDAD DE MÉXICO.- En un entorno de escasez de ventiladores en el mercado mundial, la demanda actual de nuevos aparatos para atender a los pacientes contagiados de coronavirus (Covid-19) es de 880 mil.



De acuerdo con la empresa de análisis Global Data, los libros de órdenes de los fabricantes están llenos y casi sin reservas, además de que las peticiones ya no sólo provienen de hospitales, sino también directamente de los gobiernos.



"Con más de 200 países infectados, hay una gran lista de espera (...) Si [México] metiera ahora un pedido, no llegaría hasta noviembre o puede que hasta 2021", afirmó Héctor Garza, director de Encore Health, empresa mexicana que importará equipos a la República.



Fabricar ventiladores es un proceso lento que no se puede incrementar fácilmente, puesto que las empresas son relativamente pequeñas y poco aptas para operar en masa, consideró Torbjørn Netland, profesor en Zúrich y experto en cadenas de suministros médicos.