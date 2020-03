Venta de cachitos para rifa de avión inicia el mismo día del paro feminista

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo lunes 9 de marzo, a las 9:00 de la mañana, iniciará la venta de los boletos de avión para la rifa del valor comercial del avión presidencial TP01. Ese mismo día, diversas organizaciones, empresas, gobiernos decidieron unirse al paro nacional feminista 'Un día sin nosotras'.

Tras el anuncio de López Obrador, Brujas del Mar, colectivo feminista que lanzó la convocatoria para el paro nacional, publicó en su cuenta de Twitter: "El gobierno más feminista que ha tenido México, yeah right".

Usuarias de la red social criticaron la decisión del Jefe del Ejecutivo, señalando que elegir el día del paro nacional 'Un día sin nosotras' para iniciar la venta de boletos para la rifa del avión presidencial, es una muestra de su desprecio por las marchas feministas.

En pleno #ParoNacionalDeMujeres inicia venta de boletos��



AMLO elige el #UnDíaSinNosotras para restregarnos su profundo desprecio por nuestras protestas, para dejar claro que no hay NADA por encima de él



En el país donde matan 11 mujeres al día, la burla presidencial.

Desolador https://t.co/LiZOx2gj7P — Enea Salgado �� (@Enea_Salgado) March 3, 2020



En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal fue el primer comprador de un cachito, de los 6 millones que se ofertarán, y anunció que en caso de que gane uno de los 100 premios por 20 millones de pesos lo donará para becas para estudiantes.



Ernesto Prieto Ortega, director general de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, detalló que la distribución de los boletos, que costarán 500 pesos cada uno, inició ayer lunes y que el sorteo 235 de la institución se realizará el 15 de septiembre, a las 16:00 horas.



"La Lotería Nacional está presentando el sorteo 235 que es alusivo al avión presidencial. Son 100 premios por 20 millones de pesos cada uno y el sorteo se realizará el próximo martes 15 de septiembre. Se elaboraron 6 millones de boletos, con un costo de 500 pesos cada uno y en el reverso se estipula que son 6 millones de cachitos en un sorteo que se va a realizar en la Ciudad de México y estamos informando que a partir del día de ayer se inició la distribución por toda la República de estos cachitos alusivos al avión presidencial".

Con un billete, indicó, la gente puede ganar hasta 20 millones de pesos. En total se van a repartir 2 mil millones de pesos en premios y reitero, ya iniciamos la distribución para la venta de estos cachitos de la lotería.Tras pagar 500 pesos por el primer cachito para la rifa del Avión Presidencia TP01 , el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que de sacarse el premio de 20 millones de pesos los donará para becas a estudiantes.Durante su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo mostró fotos del Boeing 787 en su primer viaje custodiado por un F5 de la Fuerza Aérea Mexicana."¿Ustedes creen que hacía falta esto? Y nadie decía nada.... no era protección es sentirse importante, fantochería, prepotencia, los tiempos de las monarquías sexenales", criticó el mandatario.El Presidente dijo que ese dispendio de recursos no solo toca a la pasada administración, sino al gobierno del ex presidente Felipe Calderón que compró la aeronave."Calderón debería explicar porque lo compró. Porque hay aviones más pequeños, pero tenía que ser un palacio para los cielos".El presidente López Obrador ironizó al señalar que cuando que regrese el TP01 se sentará en el lugar destinado por el Presidente."Ahora que venga, voy a ir a sentarme a ir, voy a invitar al general (Luis Cresencio Sandoval), la licenciada Olga (Sánchez Cordero), al secretario de comunicaciones (Javier Jiménez Espriú) y a Arturo Herrera, te vas a rayar y al almirante (Rafael) Ojeda Y a ustedes también los voy a invitar, comida no, pero si los vamos a invitar", dijo al ver una fotografía del ex presidente Enrique Peña Nieto con parte de su Gabinete.Señaló que su gobierno organizará visitas al avión presidencial para que vaya la gente porque esta es una vacuna contra esta epidemia, "a ver quien se va a atrever después a hacer algo así".