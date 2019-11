Venezolanos denuncian que los retuvieron sin comida en AICM

CIUDAD DE MÉXICO.- Dos ciudadanos venezolanos fueron incomunicados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de que llegaron al país con la petición de refugio humanitario.



La abogada Elba Coria Márquez, directora de la Clínica Jurídica Alaide Foppa, de la Universidad Iberoamericana, denunció que el primero en ser incomunicado fue Anthony Cedeño, quien el pasado lunes 4 de noviembre llegó a México procedente de Lima, Perú.



En entrevista, la abogada señaló que Cedeño llegó a la Ciudad de México con toda la documentación requerida para la solicitud de refugio. Sin embargo, añadió, de inmediato fue incomunicado en una habitación en la que permaneció hasta el viernes pasado, cuando lo trasladaron a la Estación Migratoria de Las Agujas.



Se han conocido casos sobre venezolanos que pasan un viacrucis al llegar a México, para vacacionar, trabajo o simplemente porque huyen de su país.



Venezolanos organizados en territorio mexicano han denunciado el hecho e incluso se difunden videos en los cuales se exhibe el maltrato recibido por parte de personal del Instituto Nacional de Migración (INM), principalmente.



El lunes pasado, cuando Anthony fue detenido, logró enviar un mensaje escrito en una servilleta.

“Abogada soy Anthony, sigo encerrado en una habitación sin poder hacer una llamada, y no me están dando comida, sólo estoy comiendo poco de lo que me regalan algunos compañeros. El día lunes pasé 24 horas son comer”, escribió el venezolano.



Elba Coria Márquez comentó que Anthony llegó a México con su pasaporte y la solicitud de refugio que previamente hizo en línea.



“Él hizo un pre registro en línea para presentar en la Comar (Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado), y trajo el escrito dirigido a la Comar. Solicita el refugio por razones humanitarias”, comentó en entrevista.



La abogada añadió que se recomienda a los venezolanos que busquen solicitar refugio en México, hacer todo el pre registro en línea y traigan ya un folio, porque se da el caso de que las personas llegan con la solicitud elaborada y los agentes de migración las rompen.



“Nosotros recomendamos ese registro en internet para dejar constancia”, añadió.

Anthony actualmente está en la Estación Migratoria a la espera de que se le resuelva su situación migratoria, pero pasó 5 días retenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.La abogada comentó que también se retuvo a un joven de 18 años y el cual sí fue devuelto a su país.