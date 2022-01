Venden pruebas “patito” de Covid, ¡te decimos cuáles son!

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Salud capitalina (Sedesa), a través de la Agencia de Protección Sanitaria, informó que se identificaron ocho marcas de pruebas de detección de Covid-19 ofrecidas en redes sociales que no están autorizadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

La secretaria Oliva López Arellano pidió a la ciudadanía no recurrir a estos estudios que se comercializan en internet, pues no cuentan con las condiciones sanitarias.

No tienen autorización de Cofepris, que es el elemento fundamental para tener una validación de que es una prueba que cumple con todos los requerimientos", dijo.

Ojo, pruebas patito de Covid

El Gobierno capitalino remarcó que adquirir las pruebas por redes sociales puede llegar a representar un riesgo para la salud, por ser falsas o apócrifas, por ende sus resultados no son confiables, de tal forma que arrojan falsos negativos y quienes tengan el virus, sin saberlo, propagan la enfermedad.

Entre las marcas detectadas se encuentran: Realy Novel Coronavirus, Antigen Rapid Test Cassette (Swab), Kit de detección de antígenos (Antígeno/fronto nasal), prueba rápida de antígenos SARS-COV-2 lgG/lgM Rapid Test, y Fastep: Covid-19 lgG/ lgM Rapid Test Device.

Vivadiag: SARS-COV-2 AG Saliva Rapid Test, Hotgen Covid-19 Antigen Schnelltest VE y One Step Test For Sars-Cov-2 Antigen.