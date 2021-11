Venden licencias de conducir “piratas” de Guerrero en Edomex

TLALNEPANTLA.- Licencias y permisos de conducir "baras" con papelería presuntamente del Ayuntamiento de Atlamajalcingo del Monte, Guerrero, ofrecen en una carpa junto al Deportivo Santa Cecilia para conductores del Valle de México, que, a decir del alcalde guerrerense Camilo Cano Guzmán, "son un fraude".

Los precios en un puesto callejero de las licencias para automovilista y motociclista sin examen por cinco años es de 900 pesos, documento ofrecido como promoción comparado con los mil 343 pesos que cuesta un permiso por cuatro años, o los 2 mil 684 de uno provisional de práctica de un año para menores de 15 años, que es lo que una persona debe desembolsar en las oficinas de expedición de licencias del Estado de México.

EL UNIVERSAL acudió a avenida Santa Cecilia, junto al deportivo, donde encontró una carpa en la que venden licencias de conducir para automovilistas y motociclistas en 900 pesos; para chofer de servicio particular, 950 pesos, y permisos para menores de 16 y 17 años, 600.

En el lugar, una mujer ofreció a dos conductores entregar la licencia con una vigencia de cinco años con papelería y logotipos del ayuntamiento guerrerense al día siguiente, simplemente mostrando una licencia de conducir vencida.

¿Son legales, no son piratas?", preguntó una conductora. "No, sin ningún problema, el artículo 41 del Reglamento de Tránsito del Estado México señala que para conducir un vehículo se requiere contar con una licencia de esta entidad o de cualquier otra de la Federación, no te pueden exigir 32 licencias para transitar por el país", respondió la encargada.