Vendedores ambulantes es lo de menos, dice alcaldesa sobre impuesto a taqueros y eloteros

TAMAULIPAS.- "Los vendedores ambulantes, es lo de menos", aseguró la alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz, y dijo que la propuesta que hizo en el Congreso de la Unión de poner impuestos a los tacos, va para los comercios informales; desde profesionistas, hasta herreros y carpinteros sobre todo, previo a la creación de la Ley de Ingresos.



Al ser abordada durante la audiencia pública que ofreció en la colonia Jarachina Norte, la presidente municipal destacó que volverse viral en redes sociales por sus declaraciones, es entendible, ya que siempre se desvía la atención de lo importante.

"Pero no es lo básico, vámonos al corazón de la problemática nacional, estamos en un momento de incertidumbre con todos nuestros indicadores macroeconómicos, busquemos soluciones no con los cautivos de siempre".Dijo que en la presidencia municipal no les interesa tener cobros de cuotas, sino que se haga un Fondo Nacional para Infraestructura.

PROTESTAN



Grupos de comerciantes informales, así como carretoneros, se congregaron a las afueras de la presidencia municipal, para exigir que la alcaldesa, renuncie a su cargo.



"Queremos una disculpa pública y la renuncia de la alcaldesa, porque nos amedrenta diciendo que tiene una lista de todos nosotros para decir dónde estamos. Que se retracte de este golpe bajo que nos da a los comerciantes", dijo uno de los manifestantes.



Los manifestantes, mostraron comprobantes del cobro de 50 pesos diarios que el municipio hace por concepto de cobro de piso. Durante la protesta, los manifestantes intentaron entrar a las instalaciones del ayuntamiento, por lo que fue necesaria la intervención de la Policía Estatal.