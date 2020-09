Vence al Covid-19 Juan Pedro Franco, mexicano que fue el más obeso del mundo

ZAPOPAN, Jalisco.- Juan Pedro Franco, mexicano que en 2016 fue considerado como la persona con mayor peso en el mundo, enfrentó un nuevo reto además del estigma por su obesidad.

El hombre que logró bajar cerca de 300 kilogramos (pesaba 595) dio positivo a Covid-19, situación que ante sus comorbilidades, representaba un alto riesgo.

“Gracias a Dios , ahora sí que la cirugía que me practicó el doctor logró controlar la diabetes, la hipertensión, que es algo con lo que se ha estado complicando la enfermedad, entonces al estar controlado de la diabetes también eso ayuda para que no tenga de donde agarrarse. Yo con la cirugía tuve la fortuna de que me controlaran todo esto y yo pienso que es por lo que la libre”, expresó.

En entrevista con Milenio Noticias, Juan Pedro reveló que se hizo la prueba de coronavirus luego de que su madre diera positivo y de acuerdo a lo que dijo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) le negaron la prueba, argumentando que "no iba en estado grave".

"En el Seguro Social me dijeron que tenía que ir muy grave con los síntomas, ya casi para internarme para poderme hacer la prueba", sostuvo.

Juan señaló que el encierro por la pandemia no le resultó tan desesperante como a la mayoría al manifestar "yo me aventé 10 años en cama, entonces es algo que hemos podido sobrellevar".

Lamentablemente, su madre falleció, y tres meses antes su padre había perdido la vida por un ataque al corazón.

Captura de video

Fue algo muy triste y desesperante ya que todo es por teléfono no puede ver uno a su paciente y ya nada más esperando a uno que le hablen para ver cómo está, que le den a uno buenas o malas noticias, lamentablemente el día llego que me hablaron para avisarme del deceso de mi madre, sí es algo complicado y triste, pero mas que nada es desesperante, la incertidumbre de saber que no está en tu control que no está en tus manos es lo que también desespera".

Añade que si la enfermedad lo hubiera atacado antes de su operación y el trabajo para mejorar su estado de salud, tal vez no la hubiese superado.

José Antonio Castañeda, reconocido cirujano bariatra, quien ha llevado el proceso de Juan Pedro Franco y se ha convertido en parte de su familia, tan es así que ayudó a conseguir medicamentos para poder recuperarse, cuestión que ayudó, sumada del estado de salud y actividad física que realiza para seguir perdiendo peso.