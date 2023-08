Vecinos amarran a un poste a trabajador de la CFE

Valladolid, Yucatán - En medio de una ola de quejas por la constante interrupción del suministro eléctrico en la región, un incidente tomó lugar en la colonia Santa Lucía, municipio de Valladolid. En respuesta a la prolongada falta de energía eléctrica que ha llevado a la pérdida de alimentos y el malestar causado por las altas temperaturas, habitantes de la zona retuvieron a un empleado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como forma de protesta.

Trabajador de CFE sujeto a poste en manifestación de Yucatán

El trabajador de la CFE, quien se encontraba realizando labores técnicas en el área, fue abordado por residentes de la colonia y posteriormente atado con un cable de su propio equipo a un poste en la intersección de las calles 27-A, 46 y 46-A.

Los vecinos expresaron su frustración por la falta de energía eléctrica que se ha prolongado durante tres días, lo que ha ocasionado la descomposición de alimentos y la dificultad de enfrentar las altas temperaturas sin acceso a ventiladores o sistemas de aire acondicionado. También denunciaron constantes apagones en los últimos meses, los cuales ponen en riesgo sus equipos eléctricos.

A su vez, la comunidad criticó la falta de acciones por parte de la Comisión Federal de Electricidad para abordar estas problemáticas. La retención del trabajador de la CFE fue acompañada por el cierre temporal de calles, una medida tomada para resaltar la gravedad de la situación.

Los residentes informaron en redes sociales que el empleado retenido no fue sometido a violencia física durante el incidente, aunque no se proporcionaron detalles sobre su liberación ni cómo se resolvió la situación. Hasta el momento, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha emitido comentarios al respecto y se desconoce si tomará medidas legales en respuesta a la retención de su empleado.

Habitantes de Yucatán demuestran su frustración ante apagones persistentes y retienen a empleado de la Comisión Federal de Electricidad en un llamativo acto de protesta | Aristegui Noticias.

Con información de Aristegui Noticias.

Tal vez te interese: Estos son los aparatos eléctricos que consumen más energía aun cuando están apagados según la CFE