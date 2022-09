Vecinos denuncian bodega de gallos en NL: "a las 04:30 empiezan a cantar, no dejan dormir"

NUEVO LEÓN, México.-Vecinos de Cerradas Las Bugambilias, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, denunciaron una bodega de gallos, pues aseguran que los ruidos no los dejan dormir.

De acuerdo con el reportaje realizado por Hugo Aranda Tamayo, los habitantes indicaron que hace un mes y medio, personas rentaron una ubicación de mil 200 metros cuadrados que está a espaldas del fraccionamiento, en donde en un principio tenían entre 20 y 30 gallos de pelea, pero ahora son más de 80.

Tenemos la problemática del ruido (…) de los animales. Y que empiezan los gallos a las 04:30 de la mañana pues a cacaraquear y a cantar", mencionó Winston Cantú Cardozo.

"ES UN FOCO DE INFECCIÓN": VECINOS

Sin embargo, además del ruido, se han enfrentado a otros riesgos como la presencia de roedores por la contaminación y los desechos.

"Es un foco de infección. Estamos hablando de que es un gallinero, es una crianza de gallos de pelea. Aparte de que es algo que ya se está prohibiendo las peleas de los animales, tenemos el problema de que como vecinos no nos deja dormir. Imagínate que a las 4:00 de la mañana el que te interrumpan tu sueño", agregó Daniel López.

Los habitantes afirmaron que no tendrían problema si la bodega estuviera habilitada correctamente y señalaron se han acercado con el dueño del lugar para pedirle que no salga el ruido de los animales, pero no ha cumplido con ello.

Los inconformes apuntaron que ya se entregaron documentos a las autoridades desde el pasado 17 de agosto y hasta el momento no han tenido respuesta. Mientras tanto, ellos siguen padeciendo de esta contaminación auditiva incluso hasta en sus propias casas.