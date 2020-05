Vecinos amenazan con quemar casas de enfermos con COVID-19 en Yucatán

MUNA, Yucatán.-Habitantes de este municipio de la Ona sur del Estado, amenazaron con incendiar las casas de gente que haya contraído Covid-19, según informó el alcalde, Rubén Carrillo Sosa, mediante un video-mensaje en sus redes sociales.

"Hay personas que están amenazando que van a quemar casas, no señores, cualquiera se puede enfermar, en todo el mundo están enfermos, no sólo en Muna y quemando a uno, no van a salvar a nadie, he tenido reportes de gente que anda gritando eso, pero ya de ninguna manera lo aceptamos", dijo.

El munícipe expresó esto, luego de que se confirmó el primer caso de coronavirus en ese municipio, que se trató de una mujer de 80 años, la cual murió unas horas después de haber sido diagnosticada.

Carrillo Sosa hizo un llamado a la población para que acudan al médico en caso de tener alguno de los síntomas de la enfermedad y no pensar que no les puede pasar nada "porque no somos indestructibles".

Manifestó que mientras más gente cumpla con las disposiciones de quedarse en casa y, de no salir, guardar la sana distancia, se pondrán frenar los contagios de la pandemia.