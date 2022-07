Vanessa rechaza 88 mil pesos de indemnización: "¿eso valen mis piernas?", dice tras amputación en vez de que le quitaran el DIU

QUERÉTARO, Querétaro.- Vanessa Dib Velázquez rechazó 88 mil pesos de indemnización y se cuestionó si "¿eso valen mis piernas?" luego de le fuera amputadas por un "error de diagnóstico" cuando acudió a una clínica del IMSS en Querétaro para que le retiraran un DIU (Dispositivo Intrauterino).

De acuerdo con reportes del Diario de Querétaro, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) le habría ofrecido 88 mil pesos como "compensación" de que le amputaran sus piernas, extirparon el útero y un ovario tras un “error de diagnóstico”.

Sin embargo, Vanessa rechazó la indeminización y se mostró ofendida por tal oferta, ya que esa suma de dinero no le alcanza para nada, pues ahora necesita prótesis.

Me da mucho coraje que me quieran dar 88 mil pesos por la reparación del daño, les pregunto ¿eso vale la pierna del doctor? Pero además las prótesis valen entre 70 y 150 mil pesos cada una, con ese dinero no alcanza para nada”, señaló entre lágrumas Vanessa Dib.