Van contra amparos que buscan evadir responsabilidades fiscales: Raquel Buenrostro

CIUDAD DE MÉXICO.- El Sistema de Administración Tributaria (SAT) combatirá la impunidad de quienes recurren a la vía de los amparos para no pagar lo que les corresponde, pues esto asciende a 1 billón 145 mil millones de pesos, cifra que financiaría todos los programas sociales prioritarios por casi todo el sexenio, afirmó Raquel Buenrostro, propuesta como nueva titular del organismo.



Pero garantizó que en aras de aumentar la recaudación el SAT no actuará "con terrorismo fiscal, ni atormentado, ni presionando al contribuyente de siempre".



No teman un ambiente de terrorismo fiscal o persecución que no habrá", dijo al ofrecer que no se apretará más a los contribuyentes de siempre sino a quienes evaden sus responsabilidades fiscales, ya que "mientras que una persona física asalariada paga el 35% de sus ingresos, los grandes contribuyentes sólo pagaron en promedio el 2.2% entre 2013 y 2018".