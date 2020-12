Valle de México está en emergencia por Covid-19; autoridades advierten sobre incremento acelerado de hospitalizados

CIUDAD DE MÉXICO.- La Ciudad de México y el Estado de México se encuentran en emergencia por Covid-19. Las autoridades advirtieron sobre el incremento acelerado de hospitalizados, por lo que, de forma separada, llamaron a la población a que no acuda a fiestas, posadas o reuniones por Navidad y fin de año, y a que se queden en casa para evitar más contagios.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que más allá del color del semáforo epidemiológico —que este viernes no informó, pero es naranja— lo importante es pedirle a la gente que asuma las medidas preventivas, porque la ciudad está en alerta y emergencia por el virus. Dio a conocer cinco reglas a seguir para cortar los contagios, entre ellas, no andar en las calles si no es indispensable.

La hospitalización llegó a 4 mil 454 pacientes (74% de ocupación); el pico más alto fue en mayo con 4 mil 573. Hoy se prevé que se anuncien medidas para zonas de alta afluencia.

El gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo, indicó que desde el lunes todos los negocios no esenciales cerrarán a las 17:00 horas y se aplicarán 12 mil pruebas rápidas al día.

Estas son las cinco reglas para contener la pandemia: