"Vagoneros" cambian ventas por limpieza del Metro ante coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.- Los vendedores ambulantes que se dedicaban a vender al interior del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, conocidos como "vagoneros", han cambiado temporalmente de oficio ante el Covid-19.

Debido a la cuarentena y el cierre de algunas estaciones, los comerciantes informales han visto disminuidos sus ingresos por la venta de dulces, maquillaje, audífonos y artículos en general.

Por lo que ahora limpian los vagones del Metro a cambió de cooperación voluntaria. Arturo Aguilar, "vagonero" en la Línea 2, declaró lo siguiente a Milenio:

Nuestra venta bajó con la contingencia y los operativos ahora están más fuertes. Por eso ahora limpiamos los vagones del Metro con pino, fabuloso y poquito de cloro. Limpiamos los pasamanos y los asientos todo por una cooperación”.

Otro trabajador que cubre la Línea de Taxqueña-Cuatro Caminos, de nombre Gilberto Trejo, contó que miembros de la Policía Bancaria Industrial lo golpearon y le robaron su mercancía. Esto provocó que no pueda adquirir productos para la venta, porque ya no cuenta con dinero.

“Me estoy dedicando a esto para generar una moneda por que es la forma en la que me estoy ganando la vida. Nada más les estoy pidiendo una cooperación voluntaria a la gente. Pienso que también esto es algo que debería de hacer el gobierno, pues no están desinfectado los vagones, pero nosotros lo estamos haciendo, ganándonos un peso. Esto que estoy haciendo, yo pienso, no tiene nada de malo, pero aún así nos quieren remitir y llevarnos al Torito, porque las multas están muy elevadas”, dijo.

Con información de Milenio