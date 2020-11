Vacunas son de alta utilidad, reducen mortalidad y enfermedad en el mundo: López-Gatell; para Covid se comprarán de calidad, seguras y eficaces

CIUDAD DE MÉXICO.- Este viernes Hugo López-Gatell indicó que en general, en distintos segmentos de la sociedades y no solamente en México, existen grupos de personas o personas en lo individual, que tienen desconfianza a las vacunas. Esto, desafortunamente no es nuevo, dijo.

Desde Palacio Nacional, durante la conferencia vespertina, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud recordó que desde el invento de la primera vacuna para la viruela, a finales del siglo XVIII, se tiene registro de "grupos antivacunales", con la idea construida de que podrían causar un daño a los seres humanos.

Sin embargo, subrayó, la ciencia de la salud ha identificado por más de 200 años que son:

Productos de alta utilidad, y en general una de las intervenciones más efectivas que mejor ha contribuido a la reducción de la mortalidad así como de la enfermedad en el mundo".

Aunado a que actualmente se cuentan con estándares internacionales de alto rigor científico para la investigación de nuevos productos candidatos a ser vacunas, su fabricación, uso y vigilancia cuando ya se administran masivamente en una población, acotó.

El funcionario expuso que a diferencia de la mayoría de los productos farmaceúticos, los agentes inmunizantes (vacunas) tienen una característica: principalmente se usan en poblaciones sanas, siendo el objetivo "anticipar un riesgo de daño a la salud". "Puede haber personas que no gozan de una buena salud y las requieran", agregó.

Destacó que "el mundo es muy diverso y existen distintos tipos de pensamientos, hay gente y organizaciones que persisten en resistirse a la idea de que las vacunas son, en general, seguras". Es decir, se oponen categóricamente a ellas.

Lo anterior "ha tenido graves consecuencias en la sanidad pública", como es el caso de la vacuna contra el sarampión, "una de las más seguras y eficaces que existen, con la esperanza de erradicar la enfermedad", manifestó.

Por lo que López-Gatell precisó que a finales de la década de los 90's se publicó un artículo "aparentemente científico, en una de las mejores revistas del ramo del mundo: Lancet. Desafortudamente, en ese momento los editores aceptaron un estudio que no contenía información de calidad, un artículo malísimo y con información fraudulenta, con el autor principal con múltiples conflictos de intéres que le llevaban a desacreditar la vacuna contra el sarampión diciendo que producía autismo".

El cual fue refutado, al autor principal Robert Whitfield se le retiró la licencia médica y de investigación en el Reino Unido, añadió. No obstante, "ha seguido desacreditando las vacunas, en la comunidad científica nadie le cree por razones obvias, pero causó un gran daño, a tal grado que el sarampión reemergió en Europa, cerca de ser eliminado", resaltó el Subsecretario.

Ante la pregunta de cómo persuadir a las persona de vacunarse cuando se cuente con ella, en el marco de la pandemia Covid-19, sostuvo que "no existe una fórmula, pero brindar información en el tema de la manera más transparente posible y clara, es una de las formas en que se ayuda a disipar historias no fundamentadas, con un conocimiento riguroso, serio, que proviene de la investigación científica".

Respecto a la adquisición de tales productos contra el virus SARS-CoV-2 por parte de los gobiernos a nivel global y particularmente del Gobierno de México reiteró que es necesario ser "extremadamente rigurosos y no permitamos que ninguna presión pueda llevar a una aprobación anticipada, superficial o no rigurosa de vacunas que no hayan demostrado ser de calidad, seguras y eficaces".

Siendo imprescindible que estas cuenten con la aprobación de agencias de regulación sanitaria, en el caso mexicano le corresponde a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), con personal íntegro, profesional y asesores científicos autorizar la vacuna" que demuestre las características previamente enunciadas, concluyó López-Gatell.