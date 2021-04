Vacunas del mecanismo COVAX sin fecha de llegada a México

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Salud (Ssa) informó que aún no hay fecha para que lleguen a México las vacunas del mecanismo Covax, debido a que los laboratorios no han podido cumplir con las entregas de las dosis.

En conferencia de prensa, José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, aclaró que las farmacéuticas no han podido entregar las dosis de vacunas al mecanismo COVAX, por lo que a México no han llegado los embarques correspondientes.

No hay una fecha definida para la llegada a México de las vacunas contra Covid-19 del mecanismo COVAX; no han llegado los cargamentos correspondientes porque las farmacéuticas no han podido cumplir con las expectativas del mecanismo, no las han surtido en la cantidad prevista", dijo.