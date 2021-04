Vacunan a mujer de 109 años de edad contra el Covid-19 en Edomex

ESTADO DE MÉXICO.- Ana María Vergara Mejía de 109 años de edad, recibió la primera dosis del antígeno contra el Covid-19 en una de las sedes autorizadas para aplicar esta vacuna en el Estado de México.

La mujer, que en junio próximo cumplirá 110 años de edad, recibió el biológico de AstraZeneca, junto con su hijo que la acompañó y también ya cuenta con la primera dosis contra la enfermedad.

Al cuestionar a doña Ana María sobre si había sentido dolor al recibir la vacuna, ésta respondió “No, no duele”.

Ana María, quien vive en una casa de descanso para adultos mayores, solo contaba con su CURP para poder recibir el antígeno, ante esta situación, Margarita, directora de la casa de descanso, temía que tal documentación no fuera suficiente y se le negara la aplicación.

De acuerdo a una entrevista con el diario Milenio, Margarita comentó:

También me pidieron su comprobante de domicilio y les dije que traía a una señora de casi 110 años, 'no tengo sus papeles, únicamente el CURP'. Se los di, y con eso me la vacunaron”.