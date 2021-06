Vacunación en Sonora: quiénes pueden registrarse y cómo hacerlo

SONORA (GH).- En el interior de Sonora pueden vacunarse contra el Covid-19 las personas de 40 años en adelante, mientras que en la región fronteriza se vacuna a todo aquel de 18 años en adelante.

Vacunación universal en la frontera

A partir del lunes 28 de junio iniciaron con la vacunación en la frontera con el grupo de edad de 18 a 39 años en los Municipios de San Luis Río Colorado, Peñasco, Sonoyta y Altar.

Posteriormente seguirán otras ciudades fronterizas como Nogales y Agua Prieta, por citar algunas.

Vacunación Covid-19 en el resto del estado

En Hermosillo se inició con la vacunación en el rango de edad de 40 a 49 años y se continua con segunda dosis en Navojoa, Nogales, Agua Prieta y Guaymas en el rango de 50-59.

Conforme avanzan las jornadas de vacunación se abren puestos en otras ciudades, por los que hay que monitorear los medios de comunicación.

Dónde me registro para la vacuna Covid-19

Para registrarse con la intención de ser vacunado necesita ingresar a https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php.

En el primer recuadro se recuerda que puede vacunarse si pertenece a grupos de personas mayores de 18 años que viven en la frontera Norte del País, o si se es persona embarazada mayor de 18 años con más de nueve semanas de gestación.

Y que también pueden vacunarse aquellas personas que cumplen 30 años o más este año.

Registro para vacuna Covid-19

Una vez dentro de la plataforma del sitio electrónico https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php debe introducirse el CURP y teclear la opción “quiero vacunarme”

Será necesario conformar los datos de la CURP en caso de que no coincida al teclear la opción “quiero vacunarme”, para luego seleccionar entidad y municipio donde te encuentras, no importa que no coincida con tu credencial del INE.

Se deberá agregar el Código Postal y varios números de celular y correo donde puedan localizarle o enviarle corros.

Si no tiene teléfono o correo electrónico disponible por agregar el de un contacto.

Finalmente se envía el documento y hay que esperar la confirmación donde se le indica la hora y día para vacunarse.