Vacuna de AstraZeneca es segura; autoridades piden a la población aplicarse la inmunización contra Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- El director de Prestaciones Médicas del IMSS, Víctor Hugo Borja Aburto, explicó que la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus es segura, sin embargo, una vez iniciada la campaña de vacunación en la Ciudad de México, estarán preparados si hay reacciones alérgicas graves entre los adultos mayores, pero que podrían ser casos raros.

"Después de la aplicación estarán media hora en observación por un médico responsable para observar si hay alguno de estos efectos, hay toda la seguridad y capacidad para entender cualquier reacción adversa que se tenga en ese momento, tendremos facilidades de médicos tratantes y de los medicamentos que se tienen ahí y ambulancias de ser necesario para ser trasladados a un hospital".

Agregó que el objetivo principal es disminuir la mortalidad por el Covid-19, esto ante las dudas y señalamientos de las personas sobre la vacuna contra el virus y las cuales no quieren vacunarse.

"La vacuna le sirve a usted, pero también le sirve a las personas que se encuentran alrededor, necesitamos aplicar la vacuna a la mayor parte de la población", dijo.

Agregó, que como en todas las vacunas, se puede presentar dolor en el área en que se aplica la dosis, enrojecimiento del área y puede haber un poco de fiebre en los siguientes días, "pero no se han reportado eventos que sean muy peligrosos".

Todos los hospitales públicos están obligados a dar la atención de emergencia en caso de enfermedades que pongan en peligro la vida, y en este caso, todos los hospitales públicos están alertados de poder atender si hay alguna reacción grave. Eso será muy raro, esperamos que sean muy pocos".

--La vacuna es voluntaria

La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, dijo que una persona que tuvo Covid-19 hace 15 días se puede vacunar, esto en el caso del presidente de México Ándres Manuel López Obrador, pero añadió que la vacuna es voluntaria.

"Si se tuvo Covid no está contraindicado, deben haber pasado ya 15 días o más de que se tuvieron los síntomas y que ya está dado de alta, esto es importante. El Presidente señaló que él se va a vacunar según se lo indiquen y cuando le toque en su alcaldía, entonces esa sería la recomendación. Si la persona no se quiere vacunar, o sea, no hay problema".

Agregó: "Esto es muy importante, decir que es una vacunación voluntaria, pero que la experiencia que tiene el país y la ciudad en vacunación, en el Programa Nacional de Vacunación es una experiencia muy importante donde la mayoría de las personas aceptan la vacunación porque se consigue una inmunidad creciente, colectiva, entre más personas estén vacunadas".